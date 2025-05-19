«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Матеуса Куньи — Романо

Нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, бразильцу понравился проект «красных дьяволов», сейчас стороны обсуждают условия сотрудничества.

В нынешнем сезоне Кунья принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.