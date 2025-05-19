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Кафанов ответил на вопрос об участии Сафонова в июньском сборе национальной команды России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о возможном участии голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в июньском сборе национальной команды. Напомним, парижский клуб вышел в финал Лиги чемпионов.

«Единственный легионер в расширенном списке вратарей – Матвей Сафонов, повлияет ли его участие в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» на его попадание в итоговый состав игроков? Да, повлияет. Решение по включению Матвея в итоговый состав будет приниматься непосредственно перед сбором. В финальный список войдут четыре вратаря», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером» 31 мая.

В рамках июнського сбора национальная команда России проведёт матчи с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).