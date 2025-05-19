Директор «Знамени Труда»: нам поставили самые высокие задачи вплоть до выхода в РПЛ

Директор футбольного клуба «Знамя Труда» Валерий Гусаров рассказал о целях команды по выходу в Российскую Премьер-Лигу, а также о финансировании клуба.

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— Максимально интересен. Нам поставили самые высокие задачи вплоть до выхода в РПЛ. Но мы всё понимаем — чтобы решать задачи, нужны стабильное финансирование и развитие инфраструктуры. У нас создана определённая база для работы, но, например, нет своего тренажёрного зала. Много моментов, над которыми ещё нужно работать. Большой плюс в том, что нам в полное управление передали стадион. Мы приобрели самый старый клуб России с историей и хороший стадион, — сказал Гусаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Знамя Труда» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после восьми матчей.