Кафанов прокомментировал выбор вратарей для июньского сбора национальной команды России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий касательно выбора голкиперов для участия в июньском сборе национальной команды. Вызов в сборную получили: Станислав Агкацев, Александр Максименко, Евгений Латышонок и Андрей Лунёв.

«Все четверо заслужили этот вызов. Стас, Саша и Женя принимали участие в мартовском сборе. Андрей в тот период подлечивал своё колено и сейчас играет хорошо, поэтому также был включён в расширенный состав», — приводит слова Кафанова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В рамках июньского сбора национальная команда России проведёт матчи с Нигерией и Беларусью.