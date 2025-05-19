Кафанов прокомментировал выбор вратарей для июньского сбора национальной команды России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий касательно выбора голкиперов для участия в июньском сборе национальной команды. Вызов в сборную получили: Станислав Агкацев, Александр Максименко, Евгений Латышонок и Андрей Лунёв.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Все четверо заслужили этот вызов. Стас, Саша и Женя принимали участие в мартовском сборе. Андрей в тот период подлечивал своё колено и сейчас играет хорошо, поэтому также был включён в расширенный состав», — приводит слова Кафанова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
В рамках июньского сбора национальная команда России проведёт матчи с Нигерией и Беларусью.
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