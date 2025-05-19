Экс-футболист «Спортинга» Ново: люблю Москву! Надеюсь, скоро ещё вернусь

Бывший полузащитник хихонского «Спортинга» Начо Ново поделился впечатлениями от участия в гала-матче, посвящённом 20-летию победы столичного ЦСКА в Кубке УЕФА — 2005, а также рассказал о желании снова приехать в Москву.

«Гала-матч с ЦСКА был потрясающим и прекрасным. Фанаты — абсолютно замечательные. Всегда приятно увидеть все лица. Я помню, когда я играл в «Рейнджерс». Этот матч был особенным для нас. Просто приятно увидеть всех парней и посмотреть на их игру.

Я люблю Москву! Здесь очень хорошие и гостеприимные люди. Я очень рад. Надеюсь, что скоро вернусь сюда ещё. Я играл здесь раньше. Это хороший город. Фанаты на гала-матче — это просто танк. Я думаю, что каждый игрок просто наслаждался и надеялся, что скоро вернётся сюда», — сказал Ново в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.