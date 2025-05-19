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Экс-футболист «Спортинга» Ново: люблю Москву! Надеюсь, скоро ещё вернусь

Экс-футболист «Спортинга» Ново: люблю Москву! Надеюсь, скоро ещё вернусь
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Бывший полузащитник хихонского «Спортинга» Начо Ново поделился впечатлениями от участия в гала-матче, посвящённом 20-летию победы столичного ЦСКА в Кубке УЕФА — 2005, а также рассказал о желании снова приехать в Москву.

FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6'     2:0 Лав – 34'     2:1 Дрогба – 37'     3:1 Лав – 44'     4:1 Красич – 46'     5:1 Лав – 56'    

«Гала-матч с ЦСКА был потрясающим и прекрасным. Фанаты — абсолютно замечательные. Всегда приятно увидеть все лица. Я помню, когда я играл в «Рейнджерс». Этот матч был особенным для нас. Просто приятно увидеть всех парней и посмотреть на их игру.

Я люблю Москву! Здесь очень хорошие и гостеприимные люди. Я очень рад. Надеюсь, что скоро вернусь сюда ещё. Я играл здесь раньше. Это хороший город. Фанаты на гала-матче — это просто танк. Я думаю, что каждый игрок просто наслаждался и надеялся, что скоро вернётся сюда», — сказал Ново в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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