Алексей Смертин: хорошо общаемся с ребятами из «Челси» — с Макелеле постоянно на связи

Экс-футболист сборной России Алексей Смертин после матча ветеранов ЦСКА со сборной европейских клубов (5:1) рассказал о своих взаимоотношениях с бывшими игроками «Челси». Смертин ранее выступал за «синих».
«ЦСКА очень хорошо организовал это мероприятие, таких звёзд привезли! Играли в среднем темпе, но техника и игровое мышление не забываются. Макелеле был, как обычно, рядом, Жереми Нжитап – справа, Дрогба – впереди и Кудичини – в воротах.
Это те ребята, с которыми мне посчастливилось поиграть в «Челси». Мы очень хорошо общаемся. С Дидье мы учились в УЕФА, это было совсем недавно. С Макелеле и Жереми постоянно на связи. Поддерживаем связь, а в этот раз было очень приятно увидеться», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 19 мая 2025
-
18:40
-
18:35
-
18:33
-
18:26
-
18:10
-
18:09
-
17:50
-
17:40
-
17:40
-
17:40
-
17:30
-
17:29
-
17:25
-
17:15
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:40
-
16:39
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:22
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
15:45