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Алексей Смертин: хорошо общаемся с ребятами из «Челси» — с Макелеле постоянно на связи

Алексей Смертин: хорошо общаемся с ребятами из «Челси» — с Макелеле постоянно на связи
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Экс-футболист сборной России Алексей Смертин после матча ветеранов ЦСКА со сборной европейских клубов (5:1) рассказал о своих взаимоотношениях с бывшими игроками «Челси». Смертин ранее выступал за «синих».

FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6'     2:0 Лав – 34'     2:1 Дрогба – 37'     3:1 Лав – 44'     4:1 Красич – 46'     5:1 Лав – 56'    

«ЦСКА очень хорошо организовал это мероприятие, таких звёзд привезли! Играли в среднем темпе, но техника и игровое мышление не забываются. Макелеле был, как обычно, рядом, Жереми Нжитап – справа, Дрогба – впереди и Кудичини – в воротах.

Это те ребята, с которыми мне посчастливилось поиграть в «Челси». Мы очень хорошо общаемся. С Дидье мы учились в УЕФА, это было совсем недавно. С Макелеле и Жереми постоянно на связи. Поддерживаем связь, а в этот раз было очень приятно увидеться», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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