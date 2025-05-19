Алексей Смертин: хорошо общаемся с ребятами из «Челси» — с Макелеле постоянно на связи

Экс-футболист сборной России Алексей Смертин после матча ветеранов ЦСКА со сборной европейских клубов (5:1) рассказал о своих взаимоотношениях с бывшими игроками «Челси». Смертин ранее выступал за «синих».

«ЦСКА очень хорошо организовал это мероприятие, таких звёзд привезли! Играли в среднем темпе, но техника и игровое мышление не забываются. Макелеле был, как обычно, рядом, Жереми Нжитап – справа, Дрогба – впереди и Кудичини – в воротах.

Это те ребята, с которыми мне посчастливилось поиграть в «Челси». Мы очень хорошо общаемся. С Дидье мы учились в УЕФА, это было совсем недавно. С Макелеле и Жереми постоянно на связи. Поддерживаем связь, а в этот раз было очень приятно увидеться», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.