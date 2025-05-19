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Директор «Знамени Труда» Гусаров: обязательно пригласим Батракова и устроим медийный день

Директор «Знамени Труда» Гусаров: обязательно пригласим Батракова и устроим медийный день
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Директор футбольного клуба «Знамя Труда» Валерий Гусаров поделился планами о приглашении в команду полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и организации его автограф-сессии. 19-летний футболист родился в Орехове-Зуеве.

«Обязательно пригласим его и устроим медийный день. Найдём паузу, когда он будет свободен, и устроим автограф-сессию. Это будет интересно не только для болельщиков, но и для нас самих: пообщаться, узнать мировоззрение молодого футболиста и его приоритеты», — сказал Гусаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Знамя Труда» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после восьми матчей.

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