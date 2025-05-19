Аршавин: Соболев должен был ожидать хейта после пенальти ЦСКА — так бить нельзя
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о нереализованном пенальти нападающего клуба с берегов Невы Александра Соболева в послематчевой серии 11-метровых ответной финальной встречи Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (2:2, 3:4 пен.).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
— Ваши мысли, когда увидели пенальти Соболева с ЦСКА?
— Блин, ну ему нельзя так бить. Он может промазать, но так нельзя.
— Не переживали за него, что получит хейт от болельщиков?
— Он должен был этого ожидать, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В 31 матче нынешнего сезона на счету Соболева семь голов и две голевые передачи.
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