Аршавин: Соболев должен был ожидать хейта после пенальти ЦСКА — так бить нельзя

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о нереализованном пенальти нападающего клуба с берегов Невы Александра Соболева в послематчевой серии 11-метровых ответной финальной встречи Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (2:2, 3:4 пен.).

— Ваши мысли, когда увидели пенальти Соболева с ЦСКА?

— Блин, ну ему нельзя так бить. Он может промазать, но так нельзя.

— Не переживали за него, что получит хейт от болельщиков?

— Он должен был этого ожидать, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 31 матче нынешнего сезона на счету Соболева семь голов и две голевые передачи.