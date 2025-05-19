Okko покажет финал Лиги Европы с прямыми включениями со стадиона в Бильбао

Онлайн-кинотеатр Okko проведёт трансляцию финального матча Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» с прямыми включениями из Бильбао. Со стадиона «Сан-Мамес» освещать игру будут Денис Алхазов и Павел Разживин.

Большой футбольный вечер 21 мая стартует в 20:45 мск с предматчевой студии с ведущим Лионелем Аббой. Гостями эфира станут эксперты Михаил Лихачёв и Брайан Идову, телекомментаторы Денис Казанский и Александр Елагин. Сама игра начнётся в 22:00 и будет доступна с тифлокомментарием Александра Софронова.

Также сервис переозвучил архивные матчи турнира с участием российских клубов. Подписчикам Okko доступны финал Кубка УЕФА – 2004/2005 с участием «Спортинга» и ЦСКА и решающая встреча розыгрыша сезона-2007/2008 между «Рейнджерс» и «Зенитом».

28 мая Лионель Абба и Артём Борисов прокомментируют финал Лиги конференций «Бетис» – «Челси». Ведущим студии станет Александр Еремиев, в гости к которому придут Васант Балан, Александр Елагин и Никита Баженов. Игра будет доступна с тифлокомментарием от Алексея Золина.

Заместитель шеф-редактора спортивной редакции Okko Роман Гутцайт пообещал, что сервис постарается сделать еврокубковые финалы максимально интересными для разной аудитории:

«Okko дополнит прямые трансляции финалов Лиги Европы и Лиги конференций включениями со стадиона, репортажами, эксклюзивными интервью, студиями с яркими гостями и другими бонусами. Мы стремимся сделать футбол не только более популярным и интересным, но и доступным, – дорожка тифлокомментария на финальных матчах позволит насладиться игрой в том числе болельщикам с нарушениями зрения».