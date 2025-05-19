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«Люди смотрели с моста». Тренер «Знамени Труда» Федотов — о футболе в Орехове-Зуеве

«Люди смотрели с моста». Тренер «Знамени Труда» Федотов — о футболе в Орехове-Зуеве
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Роман Федотов, ассистент главного тренера «Знамени Труда» Александра Данцева, рассказал о любви болельщиков к футболу в Орехове-Зуеве.

«Менялось время — менялся клуб. Но в городе всегда любили футбол, болельщики относились к нему с душой. Переживали с командой и тяжёлые времена, и победные сезоны. Были времена, когда на стадион невозможно было достать билет. Люди смотрели футбол с моста около стадиона! VIP-трибуна (смеётся). Последние выступления клуба оставляли желать лучшего. Болельщики соскучились по результату, и мы настроены его добиться. Задачи и желания у нас именно такие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Знамя Труда» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после восьми матчей.

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