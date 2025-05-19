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Кафанов высказался о распределении игрового времени между вратарями сборной России

Кафанов высказался о распределении игрового времени между вратарями сборной России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о распределении игрового времени между голкиперами национальной команды во время июньского сбора.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В любом случае хотел, чтобы сыграли все четверо, исходя из того, что предстоящие встречи – неофициальные. Сначала надо будет посмотреть ребят в тренировочном процессе, поговорить с ними, понять, кто из них в каком психологическом состоянии, лучше готов, и уже непосредственно перед матчем будет приниматься решение вместе с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В рамках июнського сбора национальная команда России сыграет с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).

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