Кафанов высказался о распределении игрового времени между вратарями сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о распределении игрового времени между голкиперами национальной команды во время июньского сбора.

«В любом случае хотел, чтобы сыграли все четверо, исходя из того, что предстоящие встречи – неофициальные. Сначала надо будет посмотреть ребят в тренировочном процессе, поговорить с ними, понять, кто из них в каком психологическом состоянии, лучше готов, и уже непосредственно перед матчем будет приниматься решение вместе с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В рамках июнського сбора национальная команда России сыграет с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).