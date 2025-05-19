Директор «Знамени Труда»: допускаю, что Уваров станет частью клуба как медийная личность

Директор футбольного клуба «Знамя Труда» Валерий Гусаров оценил вероятность приглашения в команду экс-вратаря сборной СССР и воспитанника клуба Александра Уварова.

— Допускаете, что Уваров станет частью клуба?

— Как медийная личность — однозначно. Но как звено в работе — вряд ли. Человеку уже немало лет, и он живёт за границей. Не думаю, что он станет что-то менять. В таком возрасте быт уже устроен, — сказал Гусаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С января 2023 года 65-летний Александр Уваров работает в молодёжной команде клуба «Маккаби» Тель-Авив в качестве тренера вратарей. На данный момент «Знамя Труда» выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после восьми матчей.