Карпин объяснил включение Умярова и Пруцева в состав сборной, несмотря на спад «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал своё решение о включении в расширенный список национальной команды на июньские товарищеские матчи футболистов «Спартака» Даниила Пруцева и Наиля Умярова в контексте результатов красно-белых в весенней части сезона.

– На прошлом сборе были вопросы по поводу того, что в состав был включён Даниил Пруцев, но не было его одноклубника Наиля Умярова, хотя именно Наиля называли одним из факторов успешного отрезка «Спартака» до перерыва. Сейчас «Спартак» скорее на спаде, а в состав включены и Пруцев, и Умяров. Почему?

– Вызов того или иного футболиста зависит от целого ряда факторов, например, от выступлений его конкурентов за место в составе сборной. И мы смотрим не на результаты той или иной команды, а на игру конкретного футболиста на конкретной позиции, в том числе в контексте наших требований в сборной. Если бы это было не так, игроки из клубов нижней части РПЛ имели бы куда меньше шансов на попадание в состав. Что касается Наиля Умярова, то, несмотря на спад в результатах его клуба, нам понравилось то, как он себя проявлял в играх финального отрезка чемпионата. Но, опять же, сейчас речь о расширенном составе, решение по окончательному составу на матчи с Беларусью и Нигерией ещё предстоит принять, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России в официальном телеграм-канале.

Во время июньского тренировочного сбора российская национальная команда сыграет две товарищеские встречи — с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня). Московский «Спартак» после 29 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 54 очками.