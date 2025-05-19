Аршавин: руководство «Спартака» должно жёстко наказывать Станковича за его поведение

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал руководство московского «Спартака» из-за отсутствия санкций к главному тренеру команды Деяну Станковичу после дисциплинарных нарушений.

«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всё равно большой человек в футболе. То, как он себя ведёт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жёстко наказывать», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» уступил «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Главный тренер красно-белых Деян Станкович был удалён в компенсированное ко второму тайму время. Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит поведение сербского специалиста на предмет оскорбления судьи.