Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: руководство «Спартака» должно жёстко наказывать Станковича за его поведение

Аршавин: руководство «Спартака» должно жёстко наказывать Станковича за его поведение
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал руководство московского «Спартака» из-за отсутствия санкций к главному тренеру команды Деяну Станковичу после дисциплинарных нарушений.

«Поведение Станковича у меня не вызывает вопросов, я к нему хорошо отношусь, потому что он всё равно большой человек в футболе. То, как он себя ведёт, вопрос даже не к нему. Он импульсивный тренер, не сдерживает эмоции. Но футбольное руководство должно его за это жёстко наказывать», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» уступил «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Главный тренер красно-белых Деян Станкович был удалён в компенсированное ко второму тайму время. Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит поведение сербского специалиста на предмет оскорбления судьи.

Материалы по теме
Отставка Станковича — единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду
Отставка Станковича — единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android