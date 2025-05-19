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Сергей Песьяков: «Ростов» — это абсолютно команда Карпина

Сергей Песьяков: «Ростов» — это абсолютно команда Карпина
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, выступающий за «Крылья Советов», высказался о том, как повлиял на жёлто-синих бывший тренер команды Валерий Карпин. Сейчас ростовчан возглавляет Джонатан Альба.

— «Ростов» — это по-прежнему команда Карпина? Или же Альба добавил что-то своё?
— «Ростов» — это абсолютно команда Георгича (Валерия Карпина. — Прим. «Чемпионата»). Внутрянка вообще не поменялась. Практически на 99% всё то же самое», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года. За один тур до конца сезона команда находится на восьмом месте в РПЛ, а в финале Кубка России сыграет с ЦСКА 1 июня.

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