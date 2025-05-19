«Брайтон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 37-го тура АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. В активе подопечных Арне Слота 83 очка в 36 встречах, что на 12 больше, чем у занимающего второе место «Арсенала». В активе «Брайтона» 55 набранных очков. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.