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«Брайтон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 37-го тура АПЛ начнётся в 22:00

«Брайтон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 37-го тура АПЛ начнётся в 22:00
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Сегодня, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. В активе подопечных Арне Слота 83 очка в 36 встречах, что на 12 больше, чем у занимающего второе место «Арсенала». В активе «Брайтона» 55 набранных очков. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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