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Александр Канищев: Соболеву ещё долго придётся реабилитироваться за пенальти с ЦСКА

Александр Канищев: Соболеву ещё долго придётся реабилитироваться за пенальти с ЦСКА
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о нереализованном пенальти форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (2:0 в первом матче, 0:2 – в ответной игре, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Гол Соболева можно считать какой-то реабилитацией. Но пенальти, который он пытался исполнить с ЦСКА, ему будут ещё долго вспоминать. Реабилитироваться за этот пенальти Соболеву придётся ещё долго. Однако мне всё понятно. Когда он разбегался, у него было два решения — это ему помешало. Соболев не был уверен в себе. Если ты не уверен, лучше откажись. Пусть пробьёт тот, кто подойдёт и сделает с ударом. А пускать такие пузыри — это портить свою же имиджевую историю», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (1:0). Александр Соболев записал на свой счёт единственный гол в игре. За тур до конца чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 63 очками и отставанием от лидирующего «Краснодара» в одно очко.

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