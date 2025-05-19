Александр Канищев: Соболеву ещё долго придётся реабилитироваться за пенальти с ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о нереализованном пенальти форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (2:0 в первом матче, 0:2 – в ответной игре, 3:4 пен.).

«Гол Соболева можно считать какой-то реабилитацией. Но пенальти, который он пытался исполнить с ЦСКА, ему будут ещё долго вспоминать. Реабилитироваться за этот пенальти Соболеву придётся ещё долго. Однако мне всё понятно. Когда он разбегался, у него было два решения — это ему помешало. Соболев не был уверен в себе. Если ты не уверен, лучше откажись. Пусть пробьёт тот, кто подойдёт и сделает с ударом. А пускать такие пузыри — это портить свою же имиджевую историю», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (1:0). Александр Соболев записал на свой счёт единственный гол в игре. За тур до конца чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 63 очками и отставанием от лидирующего «Краснодара» в одно очко.