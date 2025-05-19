Впервые в истории игрок тульского «Арсенала» получил вызов в сборную Армении

Полузащитник тульского «Арсенала» Тигран Аванесян получил вызов в сборную Армении на ближайшие товарищеские матчи. Это первый игрок в истории тульского футбола, который будет выступать за национальную команду этой страны. Об этом сообщает телеграм-канал красно-жёлтых.

Футболист включён в состав сборной Армении для подготовки к контрольным матчам с командами Косова (6 июня) и Черногории (9 июня).

В рамках отбора на чемпионат мира – 2026 сборная Армении сразится в группе F с командами Венгрии, Португалии и Ирландии.

Тульский «Арсенал» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 40 очков.