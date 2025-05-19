«Манчестер Сити» отказался от покупки Вирца из-за стоимости в € 300 млн — Мокбел

«Манчестер Сити» не подпишет полузащитника «Байера» Флориана Вирца из-за чрезмерно высокой стоимости трансфера. Об этом сообщает журналист BBC Сэми Мокбел.

Данная сделка могла бы стать самой крупной в истории «горожан» — с учётом всех бонусов её стоимость составила бы около € 300 млн. В английском клубе считают, что эта покупка не станет выгодной. Ранее «горожане» уже отказывались от чрезмерно дорогих трансферов: так было с Фредом, Жоржиньо, Френки де Йонгом и Гарри Кейном.

Отказ от покупки Вирца также является знаком доверия главного тренера команды Хосепа Гвардиолы к хавбеку Филипу Фодену.

Альтернативным вариантом для «Манчестер Сити» является Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест».

В 45 матчах клубного сезона-2024/2025 Вирц забил 16 голов и отдал 15 голевых передач.