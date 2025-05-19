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Андрей Канчельскис: Соболев с четырьмя голами — классный нападающий? Вы издеваетесь?

Андрей Канчельскис: Соболев с четырьмя голами — классный нападающий? Вы издеваетесь?
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нынешнем уровне результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев забил четыре гола, а мы кричим о том, что это классный нападающий! Вы издеваетесь? Нападающий должен забивать в каждой игре. Кантона забивал под тридцатку, а Батистута в свой «чёрный» сезон забил 20 голов в Серии А и плакал от горя! А мы сейчас говорим о Соболеве, который забил четыре. Вы нормальные? Великий нападающий, что ли?

Я стал лучшим бомбардиром «Манчестера» в 1994 году, забив 14 голов на позиции правого полузащитника. Ни одного пенальти не пробил! О чём вы говорите?! Надо говорить, когда забивают по 15-20 мячей. Соболев — хороший парень, но не орёл. Орёл — это Овечкин, который за 900 шайб забросил. Что бы ни говорили про Дзюбу, но это нападающий. Он в «Акроне» забил 10 мячей! Желаю, чтобы все наши нападающие стали орлами», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 31 матче нынешнего сезона Соболев забил семь голов и отдал две голевые передачи.

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