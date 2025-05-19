Экс-игрок ЦСКА Тошич: надеюсь, у Станковича в «Спартаке» всё получится

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался об игре столичного «Спартака» под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича.

«У Станковича была успешная первая часть сезона. Перед зимней паузой «Спартак» здорово шёл в чемпионате. Но видно, что Станковичу на протяжении всего сезона тяжело держать команду в тонусе и в той форме, какая была осенью. С одной стороны, я очень рад, что у ЦСКА в этом сезоне всё складывается хорошо, но, с другой стороны, я очень ценю и уважаю Деяна как футболиста и тренера. Поэтому, надеюсь, у него всё получится», — приводит слова Тошича Legalbet.

Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с лета 2024 года. После 29 матчей красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 54 набранных очка.