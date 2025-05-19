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Андрей Канчельскис: думаю, это первый и последний сезон Станковича в «Спартаке»

Андрей Канчельскис: думаю, это первый и последний сезон Станковича в «Спартаке»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис допустил уход сербского главного тренера Деяна Станковича из московского «Спартака» в конце текущего сезона.

«Я так понимаю, со Станковичем не будут продлевать контракт, поэтому он так себя ведёт. Он понимает, что надо чем-то отличиться, чтобы его запомнили. У него была великолепная серия осенью со «Спартаком», но потом что-то сломалось. Поэтому надо удивлять всех — Станкович это делает поведением. Думаю, это его первый и последний сезон в команде. Однако решения принимает руководство. Поведение Станковича — неправильно, но он сам делает выбор», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с лета 2024 года. После 29 матчей красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 54 набранных очка.

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