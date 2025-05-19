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Первый тренер Абдулкадырова: я ставил Джамалутдину цель попасть в сборную России

Первый тренер Абдулкадырова: я ставил Джамалутдину цель попасть в сборную России
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Гаджи Магомедов, первый тренер футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, высказался о включении своего воспитанника в состав сборной России.

«Валерий Карпин — современный тренер с правильным подходом. Вызов Абдулкадырова случился в первую очередь для знакомства с этим футболистом. Нужно, чтобы Джамал реагировал на это профессионально. Потенциал парня виден.

Мы обсуждали сборную с Абдулкадыровым. Можно даже сказать, что я ставил ему такую цель. Игрок всегда должен завоёвывать место в составе, постепенно расти, проходить все этапы. Сейчас Джамалу дал шанс Карпин в сборной. И он должен оставить хорошее впечатление, чтобы в будущем у тренерского штаба было понимание. Всё в его руках, мы очень рады. Для этого и работали», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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