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«Краснодар» сообщил о причинах сбоя в работе сайта на фоне ажиотажа перед игрой с «Динамо»

«Краснодар» сообщил о причинах сбоя в работе сайта на фоне ажиотажа перед игрой с «Динамо»
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Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на сбои в работе сайта и недоступность клубного мобильного приложения на фоне ажиотажа перед потенциально чемпионским домашним матчем с московским «Динамо» в заключительном туре Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 24 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Друзья, мы видим проблемы с личным кабинетом и понимаем ваше негодование. Попробуем объяснить ситуацию и вселить надежду.

В последние два дня пропускная способность сервера превышена в шесть раз. Помимо высокой нагрузки на сайт со стороны обычных пользователей, активно происходят DDoS-атаки, цель которых – максимально затруднить онлайн-продажу билетов. Что касается задвоения аккаунтов: этот сбой произошёл при попытке подключения новых мощностей сервера и никак не связан со взломом сайта. Мы контролируем ситуацию.

Обращаем ваше внимание, что клубное приложение временно недоступно. Купить билеты можно только через личный кабинет на нашем официальном сайте. Мы просим прощения за все неудобства, связанные с покупкой билетов онлайн. Наши специалисты работают над проблемой 24/7 и обязательно найдут решение», — говорится в обращении пресс-службы «Краснодара» в официальном телеграм-канале клуба.

После 29 встреч «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 64 очками. У «Зенита», который располагается на второй строчке, 63 очка. Ранее в СМИ появлялись видео с очередями из болельщиков, желающих приобрести билеты на финальный матч «быков» в сезоне с московским «Динамо».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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