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Результаты матчей Первой лиги сезона-2024/2025 19 мая

Результаты матчей Первой лиги сезона-2024/2025 19 мая
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Сегодня, 19 мая, в 33-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 19 мая:

«КАМАЗ» — «Алания» — 1:1;
«Нефтехимик» — «Черноморец» — 0:2.

После 33 матчей Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 68 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 64 очка после 33 встреч. Замыкает тройку лидеров новороссийский «Черноморец», набравший 61 очко в 33 играх. В нижней части таблицы расположились «Сокол» (29 очков), «Тюмень» и «Алания» (по 27 очков).

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