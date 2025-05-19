Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 33-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 19 мая, завершился 33-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

17 мая, суббота:

«СКА-Хабаровск» — «Родина» — 1:0;

«Сочи» — «Торпедо» — 0:1;

«Балтика» — «Енисей» — 0:0;

«Чайка» — «Ротор» — 1:0.

18 мая, воскресенье:

«Уфа» — «Арсенал» — 1:2;

«Тюмень» — «Урал» — 1:2;

«Шинник» — «Сокол» — 0:4.

19 мая, понедельник:

«КАМАЗ» — «Алания» — 1:1;

«Нефтехимик» — «Черноморец» — 0:2.

После 33 матчей Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 68 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 64 очка после 33 встреч. Замыкает тройку лидеров новороссийский «Черноморец», набравший 61 очко в 33 играх. В нижней части таблицы расположились «Сокол» (29 очков), «Тюмень» и «Алания» (по 27 очков).