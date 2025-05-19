«Локомотив» — ЦСКА: Воробьёв открыл счёт с подачи Пиняева на 10-й минуте

В эти минуты проходит заключительный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Локомотив» и ПФК ЦСКА. Дерби проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 10-й минуте форвард железнодорожников Дмитрий Воробьёв открыл счёт ударом головой после подачи вингера Сергея Пиняева.
После 29 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка в 29 встречах. Замыкает тройку лидеров «Динамо», в активе которого 56 очков. ЦСКА идёт на четвёртой строчке (55 очков). «Локомотив» — на шестом месте (49).
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