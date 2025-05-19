Тренер «Краснодара» Мусаев посетил матч «Локомотива-Кубань» и «Зенита» в 1/2 финала ЕЛ

41-летний российский футбольный тренер команды «Краснодар» Мурад Мусаев посетил решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между командами «Локомотив-Кубань» и «Зенит», который в данные минуты проходит на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре.

Фото: Кадр из трансляции

Футбольный «Краснодар» впервые в своей истории может стать чемпионами Российской Премьер-Лиги в случае победы над московским «Динамо» во встрече, которая пройдёт 24 мая в Краснодаре.

На момент публикации новости в баскетбольном противостоянии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» завершилась вторая четверть. Счёт 31:45 в пользу санкт-петербуржцев. «Зенит» лидирует и в серии — 3-2.