Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев посетил матч «Локомотива-Кубань» и «Зенита» в 1/2 финала ЕЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев посетил матч «Локомотива-Кубань» и «Зенита» в 1/2 финала ЕЛ
Комментарии

41-летний российский футбольный тренер команды «Краснодар» Мурад Мусаев посетил решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между командами «Локомотив-Кубань» и «Зенит», который в данные минуты проходит на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
4-я четверть
75 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Ищенко, Дженкинс, Емченко
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Фото: Кадр из трансляции

Футбольный «Краснодар» впервые в своей истории может стать чемпионами Российской Премьер-Лиги в случае победы над московским «Динамо» во встрече, которая пройдёт 24 мая в Краснодаре.

На момент публикации новости в баскетбольном противостоянии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» завершилась вторая четверть. Счёт 31:45 в пользу санкт-петербуржцев. «Зенит» лидирует и в серии — 3-2.

Материалы по теме
Клатч-тайм! «Зенит» в паре минут от выход в финал, но «Локомотив» против!.. LIVE
Live
Клатч-тайм! «Зенит» в паре минут от выход в финал, но «Локомотив» против!.. LIVE
ЦСКА — чемпион весны в РПЛ! Как у таких команд складывался следующий сезон? ЦСКА — чемпион весны в РПЛ! Как у таких команд складывался следующий сезон?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android