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«Черноморец» обеспечил себе участие в стыковых матчах за право выйти в РПЛ

«Черноморец» обеспечил себе участие в стыковых матчах за право выйти в РПЛ
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«Черноморец» победил «Нефтехимик» в матче 33-го тура Первой лиги со счётом 2:0 и гарантировал себе участие в стыковых встречах за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
19 мая 2025, понедельник. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Уридия – 70'     0:2 Уридия – 81'    

Команда из Новороссийска за тур до конца чемпионата обеспечила себе третье место в турнирной таблице Первой лиги, в активе южан 61 очко. Коллектив может вернуться в Премьер-Лигу впервые с 2003 года.

После 33 матчей Первой лиги текущего сезона турнирную таблицу возглавляет калининградская «Балтика» (68 очков). На второй строчке находится московское «Торпедо» (64 очка). Замыкает тройку лидеров новороссийский «Черноморец» (61 очко). В нижней части таблицы находятся «Сокол» (29 очков), «Тюмень» и «Алания» (по 27 очков).

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