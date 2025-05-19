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Шунину вручили памятную медаль от Общества «Динамо»

Шунину вручили памятную медаль от Общества «Динамо»
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Бывший вратарь сборной России Антон Шунин получил памятную медаль от Общества «Динамо». Об этом сообщает официальный телеграм-канал московского клуба.

Председатель Общества Анатолий Гулевский вручил экс-голкиперу бело-голубых награду за вклад в развитие динамовского движения.

Антон Шунин ушёл из московского «Динамо» летом 2024 года в качестве свободного агента. Вратарь защищал цвета команды с 2007 по 2024 год. Прошлым летом в СМИ сообщалось, что «Динамо» намерено предложить Шунину административную роль в клубе. Футболист хотел продолжить игровую карьеру, но с июля прошлого года оставался без клуба.

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