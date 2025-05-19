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Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко высказался о победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко высказался о победе над «Нефтехимиком»
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко прокомментировал победу своих подопечных над «Нефтехимиком» (2:0) в 33-м туре Первой лиги. Команда обеспечила себе попадание в топ-4 по итогам сезона и участие в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
19 мая 2025, понедельник. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Уридия – 70'     0:2 Уридия – 81'    

«Рады, как мы сыграли. Рады, что добились победы. На наш взгляд, мы контролировали игру, мы ею управляли, мы сыграли строго. Может быть, в первом тайме немного эмоционально получилось, но футбол – это эмоции.

Для нас было важно сохранять концентрацию на собственных действиях. Мы попросили парней продолжать, делать то же самое, только единственное – без эмоций. Не надо распыляться, надо сосредоточиться на собственных действиях. Мы благодарны ребятам за то, что мы в очередной раз показали, что мы – команда с большой буквы, клуб с большой буквы. Благодарность за самоотдачу, за результат. Мы создали моменты. К сожалению, забили только два мяча, но, на наш взгляд, мы заслуженно победили», — приводит слова Василенко пресс-служба «Черноморца» в официальном телеграм-канале команды.

После 33 матчей Первой лиги текущего сезона турнирную таблицу возглавляет калининградская «Балтика» (68 очков). На второй строчке находится московское «Торпедо» (64 очка). Замыкает тройку лидеров новороссийский «Черноморец» (61 очко). В нижней части таблицы находятся «Сокол» (29 очков), «Тюмень» и «Алания» (по 27 очков).

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