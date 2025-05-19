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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 29-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 29-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 19 мая, завершился 29-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

17 мая, суббота:

«Оренбург» — «Краснодар» — 1:2;
«Химки» — «Рубин» — 3:2;
«Пари НН» — «Факел» — 1:1.

18 мая, воскресенье:

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:2;
«Ахмат» — «Динамо» Махачкала — 1:1;
«Динамо» Москва — «Акрон» — 2:1;
«Ростов» — «Зенит» — 0:1.

19 мая, понедельник:

«Локомотив» — ЦСКА — 2:2.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 29 матчей Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 63 очками после 29 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 56 очков в 29 встречах. В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (19) и «Факел» (17).

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