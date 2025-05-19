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Ираола ответил на вопрос о поиске замены Хёйсену

Ираола ответил на вопрос о поиске замены Хёйсену
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Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола во время пресс-конференции дал комментарий касательно поиска нового защитника на замену Дину Хёйсену, который подписал контракт с мадридским «Реалом».

«Нет, наверное, мы не сможем найти такого же игрока. Нам придётся искать других футболистов. По крайней мере, этот переход произошёл очень-очень рано, даже до начала трансферного периода.

Это прозвучит немного странно в данной ситуации, но у нас хотя бы есть время для подготовки к следующему сезону, мы сосредоточимся на позитиве. Мы теряем невероятного игрока, однако у нас ещё есть время на подготовку к новому сезону», — приводит слова Ираолы официальный сайт «Борнмута».

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