«Астон Вилла» нашла возможную замену Эмилиано Мартинесу — The Sun

«Астон Вилла» активно ищет замену голкиперу Эмилиано Мартинесу, который летом, вероятно, покинет команду. По слухам, клуб из Бирмингема претендует на вратаря «Ливерпуля» Кивина Келлехера. Об этом сообщает The Sun.

Ирландским голкипером также интересуются «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед», сам футболист рассматривает вариант с уходом из своей нынешней команды ради большего количества игрового времени.

В качестве альтернативы «вилланы» следят за голкипером «Эспаньола» Жоаном Гарсией Понсом.

Трансферная стоимость Келлехера оценивается в € 22 млн, за «Ливерпуль» он выступает с 2019 года. Стоимость Гарсии составляет € 20 млн, за бело-синих он играет с 2021-го.