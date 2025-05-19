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Локомотив — ЦСКА, результат матча 29-го тура РПЛ, счёт 2:2, 19 мая 2025 года

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ, уступая в два мяча по ходу игры
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Закончился заключительный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Локомотив» и ПФК ЦСКА. Дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

На 10-й минуте форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв открыл счёт ударом головой после подачи вингера Сергея Пиняева. На 25-й минуте Воробьёв оформил дубль, прервав передачу назад от вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Форвард армейцев Сауль Гуарирапа ударом головой на 47-й минуте сократил отставание своей команды.На 80-й минуте игры полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнял счёт ударом из-за пределов штрафной.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками после 29 туров. «Локомотив» остался на шестой строчке. У команды 50 набранных очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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