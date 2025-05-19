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Тен Хаг отказался возглавить «Аякс» — ESPN

Тен Хаг отказался возглавить «Аякс» — ESPN
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не вернётся в «Аякс». Об этом сообщает журналист ESPN Кристиан Вилларт.

Франческо Фариоли покинул пост главного тренера амсердамцев, клуб ищет ему замену. Ранее технический директор амстердамского клуба Алекс Крус подтвердил факт проведения переговоров с бывшим тренером команды, не уточнив, каким был итог этого разговора. Согласно источнику, тен Хан ответил отказом.

«Аякс» рассматривает и альтернативные варианты: Пол Симонис из «Гоу Эхед Иглс» и Михаэль Райцигер из молодёжной сборной Нидерландов.

Клуб из Амстердама упустил чемпионство, данный титул в нынешнем сезоне взял ПСВ.

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