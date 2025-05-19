Червиченко: в следующем сезоне ЦСКА будет одним из основных претендентов на золотые медали

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в столичном дерби между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2) в заключительном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хорошая игра. Не могу сказать, что результат закономерный. Оба мяча «Локомотива» — несчастье для армейцев, особенно — второй с рикошета. А забитые мячи ЦСКА выстраданы. Если бы не Митрюшкин, там бы влетело ещё штуки три. Справедливости ради, армейцы должны были побеждать. Николич собрал состав, даёт дорогу молодым российским игрокам. У ЦСКА сейчас всё выглядит позитивно. Я считаю, что в следующем сезоне армейцы будут одними из основных претендентов на золотые медали», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками после 29 туров. «Локомотив» остался на шестой строчке. У команды 50 набранных очков. Лидером чемпионской гонки за тур до конца РПЛ с 64 очками остаётся «Краснодар».