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Червиченко: в следующем сезоне ЦСКА будет одним из основных претендентов на золотые медали

Червиченко: в следующем сезоне ЦСКА будет одним из основных претендентов на золотые медали
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в столичном дерби между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2) в заключительном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Хорошая игра. Не могу сказать, что результат закономерный. Оба мяча «Локомотива» — несчастье для армейцев, особенно — второй с рикошета. А забитые мячи ЦСКА выстраданы. Если бы не Митрюшкин, там бы влетело ещё штуки три. Справедливости ради, армейцы должны были побеждать. Николич собрал состав, даёт дорогу молодым российским игрокам. У ЦСКА сейчас всё выглядит позитивно. Я считаю, что в следующем сезоне армейцы будут одними из основных претендентов на золотые медали», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками после 29 туров. «Локомотив» остался на шестой строчке. У команды 50 набранных очков. Лидером чемпионской гонки за тур до конца РПЛ с 64 очками остаётся «Краснодар».

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