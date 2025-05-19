Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николич: нам надо занять третье место — о финале Кубка подумаем потом

Николич: нам надо занять третье место — о финале Кубка подумаем потом
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о планах команды на остаток сезона после ничьей с «Локомотивом» (2:2) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Аббос? Я люблю всех своих футболистов. Не буду их критиковать.

Я доволен, как команда отреагировала во втором тайме. У нас есть характер. Но результатом недоволен. Сейчас мне интересно только третье место. Нам надо выиграть. Кубок — уже потом», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками после 29 туров. В субботу, 24-го мая, армейцы сыграют с «Пари НН» в заключительном туре чемпионата. В Суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Ростовом» Матч запланирован на 1 июня.

Материалы по теме
ЦСКА выдал камбэк с «Локо»! Команда Николича вернулась в топ-3 за тур до финиша
Live
ЦСКА выдал камбэк с «Локо»! Команда Николича вернулась в топ-3 за тур до финиша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android