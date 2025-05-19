Николич: нам надо занять третье место — о финале Кубка подумаем потом

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о планах команды на остаток сезона после ничьей с «Локомотивом» (2:2) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Аббос? Я люблю всех своих футболистов. Не буду их критиковать.

Я доволен, как команда отреагировала во втором тайме. У нас есть характер. Но результатом недоволен. Сейчас мне интересно только третье место. Нам надо выиграть. Кубок — уже потом», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками после 29 туров. В субботу, 24-го мая, армейцы сыграют с «Пари НН» в заключительном туре чемпионата. В Суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Ростовом» Матч запланирован на 1 июня.