Николич: нам надо занять третье место — о финале Кубка подумаем потом
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о планах команды на остаток сезона после ничьей с «Локомотивом» (2:2) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10' 2:0 Воробьёв – 25' 2:1 Гуарирапа – 47' 2:2 Кисляк – 80'
«Аббос? Я люблю всех своих футболистов. Не буду их критиковать.
Я доволен, как команда отреагировала во втором тайме. У нас есть характер. Но результатом недоволен. Сейчас мне интересно только третье место. Нам надо выиграть. Кубок — уже потом», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками после 29 туров. В субботу, 24-го мая, армейцы сыграют с «Пари НН» в заключительном туре чемпионата. В Суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Ростовом» Матч запланирован на 1 июня.
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