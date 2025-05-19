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Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче «Локомотива» и ЦСКА

Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче «Локомотива» и ЦСКА
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре своих подопечных в столичном дерби с ЦСКА. Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«На горячую голову сложно подводить итоги сезона. У нас были ограничения. Как мы подходили к сезону, какое было межсезонье и так далее. Сегодня двоякое впечатление. Нам противостоял статусный соперник, но мы выдерживали план на игру, но быстрый гол после перерыва дал силы ЦСКА», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками после 29 туров. «Локомотив» остался на шестой строчке. У команды 50 набранных очков. Лидером чемпионской гонки за тур до конца РПЛ с 64 очками остаётся «Краснодар».

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