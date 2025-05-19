Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче «Локомотива» и ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре своих подопечных в столичном дерби с ЦСКА. Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась результативной ничьей — 2:2.

«На горячую голову сложно подводить итоги сезона. У нас были ограничения. Как мы подходили к сезону, какое было межсезонье и так далее. Сегодня двоякое впечатление. Нам противостоял статусный соперник, но мы выдерживали план на игру, но быстрый гол после перерыва дал силы ЦСКА», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками после 29 туров. «Локомотив» остался на шестой строчке. У команды 50 набранных очков. Лидером чемпионской гонки за тур до конца РПЛ с 64 очками остаётся «Краснодар».