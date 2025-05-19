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«Спартак» стал худшим клубом РПЛ по матчам среди московских команд

«Спартак» стал худшим клубом РПЛ по матчам среди московских команд
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Московские клубы отыграли все матчи между собой после 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Лучшим в импровизированной турнирной таблице стал «Локомотив» (10 очков). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

На втором месте расположился ЦСКА (10), уступивший «Локомотиву» первую строчку из-за поражения в первом круге. На третьем месте расположилось «Динамо», набравшее семь очков. Последнее место у «Спартака», у которого также семь очков, но худшая разница личных встреч с динамовцами.

В последнем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Акроном», ЦСКА — дома с «Пари НН», «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром», а «Спартак» сыграет дома с «Химками». Все матчи состоятся 24 мая и начнутся в 16:30 мск.

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