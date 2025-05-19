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Марко Николич прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Марко Николич прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Сыграли три игры за семь дней, но сумели отыграться, развернули матч. Во втором тайме заслуживали даже большего.

Замены очень хорошо освежили игру, большое спасибо фанатам. Конечно, мы шли за победой, но всего очко. Нам важно сохранить третье место», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

За тур до конца сезона ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России (56 очков), «Локомотив» находится на шестой строчке (50 очков).

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