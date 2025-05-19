«Не соответствуют уровню». В Швейцарии объяснили неудачный сезон Миранчука в «Сьоне»

Журналист портала Le Matin Робин Каррель считает, что российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук плохо провёл первый сезон в швейцарском клубе из-за уровня одноклубников.

«Была ставка на Миранчука, не увенчавшаяся успехом. Он похож на меня, когда мне приходится играть в карточную игру с родственниками жены. Сначала мне хочется выиграть, но потом я узнаю, что никто за столом не знает правил, это меня демотивирует и заставляет сдаться.

Миранчук пробовал разное, но быстро сдавался, когда понимал, что одноклубники не соответствуют его уровню», — написал журналист.

29-летний Миранчук в 23 матчах за команду забил два гола и отдал три результативные передачи.