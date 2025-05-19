Игрок ЦСКА Бистрович высказался о состоянии здоровья после повреждения в матче с «Локо»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий касательно травмы, полученной в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

— Как здоровье?

— Пока нормально, а дальше — посмотрим, — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Хавбек армейцев получил повреждение в игре с железнодорожниками, на 21-й минуте матча его заменил Аббосбек Файзуллаев.

За один тур до конца нынешнего сезона турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (64 очка). На второй строчке находится «Зенит» (63 очка). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (56). «Локомотив» располагается на шестом месте (50).