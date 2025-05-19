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Соболев выложил видео с прыжком дельфина и голом бисиклетой в матче «Ростов» — «Зенит»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился видео своего гола в ворота «Ростова» (1:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Нападающий забил единственный мяч в игре ударом через себя на 30-й минуте.

После встречи Александр Соболев опубликовал восьмисекундное видео, в котором прыжок дельфина с мячом в бассейне сменяется кадрами гола нападающего в матче «Ростов» — «Зенит».

«Ля какой», — подписал публикацию Соболев в своём телеграм-канале.

Фото: Кадры из видео

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Александра Соболева.

Перед заключительным туром чемпионата России «Зенит» занимает второе место. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В последнем туре «Зенит» встретится с «Ахматом», а «Краснодар» проведёт матч с «Динамо».