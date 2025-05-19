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Тикнизян: я стал изгоем и чувствую себя последним говном — хочу перемен летом

Тикнизян: я стал изгоем и чувствую себя последним говном — хочу перемен летом
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своей роли в московском клубе после ничьей железнодорожников в дерби с ЦСКА (2:2) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Я хорошо отношусь к «Локомотиву» и благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не игрок ротации. Надо принимать это с достоинством. Я понимаю всю ситуацию. После сезона будет диалог, к которому я сам приду с руководством. Буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за эти четыре года я ничего не смог выиграть. Клуб дал мне больше, чем я сам приобрёл. Я всё делаю осознанно. Просто тяжело хранить молчание целый год и делать вид, что ничего не случилось. Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, но в итоге оказался изгоем. Такова жизнь и ситуация. Я всё принимаю. Вы хотите спросить по поводу новостей о Европе — мне смешно это читать, когда ты не играешь. Какая «Верона»? Какая «Севилья»? Я себя чувствую последним говном. Можно работать до усрачки в тренажёрном зале, индивидуально на поле. Но без игровой практики футболист — это мёртвый футболист. У меня нет обид, надо идти дальше», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян попал в заявку железнодорожников на встречу с ЦСКА, но всю игру провёл на скамье запасных. Единственный раз в 2025 году футболист сборной Армении отыграл 90 минут в матче РПЛ 7 марта во встрече 20-го тура с «Ахматом» (1:1).

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