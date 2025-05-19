Роша: ЦСКА не знает поражений с ноября, но недопустимо пропускать голы, как с «Локо»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ничейный результат (2:2) во встрече с «Локомотивом», армейцы отыгрались с 0:2. Матч прошёл в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Знали, что «Локомотив» играет на контратаках. Мы пропустили два гола — это совершенно недопустимо. Нельзя пропускать такие голы. Необходимо работать, всё поправить и наладить, чтобы в следующей игре мы были в порядке. Эта ничья не воспринимается как поражение. Это дерби! Мы непобедимы, не знаем поражений с ноября. Это дерби, «класико». Понимаем, что тяжёлый матч. Но могли бы выиграть.

В психологическом и физическом плане команда в порядке. Мы пропустили два гола. Как я уже сказал, недопустимо пропускать таких два гола. Мы всё время стараемся делать всё возможное, чтобы не пропускать голы. Конечно, в первом голе заслуга игроков соперника. Был отличный навес. К сожалению, я не смог дотянуться до мяча. Не согласен, что после матча с «Зенитом» не хватило эмоций. Повторюсь, это дерби. Возможно, мы могли бы начать встречу чуть лучше, но в дерби всё возможно. Мы играли лучше и могли выиграть», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.