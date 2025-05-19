«Манчестер Юнайтед» и Лиам Делап обсуждают возможное сотрудничество — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке нападающего «Ипсвич Таун» Лиама Делапа. Об этом сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл.

Согласно источнику, руководство манкунианцев уже провело переговоры с футболистом. «Ипсвич Таун» разрешил игроку контактировать с «красными дьяволами» и прибыть ради этого в Манчестер. В контракте игрока с его нынешней командой прописана стоимость отступных в размере £ 30 млн в случае вылета коллектива из АПЛ. Данная опция активирована, многие топ-клубы также следят за футболистом.

В 39 матчах нынешнего клубного сезона Лиам Делап забил 12 голов и отдал две голевые передачи.