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Брайтон — Ливерпуль, результат матча 19 мая 2025, счёт 3:2, АПЛ 2024-2025

«Ливерпуль» проиграл «Брайтону», дважды ведя в счёте по ходу игры в 37-м туре АПЛ
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Волевую победу со счётом 3:2 одержали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Эллиотт – 9'     1:1 Аяри – 32'     1:2 Собослаи – 45+1'     2:2 Митома – 69'     3:2 Хиншелвуд – 85'    

Уже на девятой минуте полузащитник гостей Харви Эллиотт вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте хавбек «Брайтона» Ясин Аяри восстановил равенство в счёте. На 45+1-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи с передачи Эллиотта забил второй гол своей команды. На 69-й минуте «Брайтон» вновь отыгрался благодаря голу вингера Каору Митомы. На 85-й минуте полузащитник хозяев Джек Хиншелвуд принёс своей команде победу.

«Ливерпуль» досрочно оформил чемпионство в английской Премьер-лиге. После 37 встреч команда располагается на первом месте с 83 очками. В активе «Брайтона» 58 набранных очков. Подопечные Фабиана Хюрцелера поднялись на восьмую строчку.

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