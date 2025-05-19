«Ливерпуль» проиграл «Брайтону», дважды ведя в счёте по ходу игры в 37-м туре АПЛ

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Волевую победу со счётом 3:2 одержали хозяева поля.

Уже на девятой минуте полузащитник гостей Харви Эллиотт вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте хавбек «Брайтона» Ясин Аяри восстановил равенство в счёте. На 45+1-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи с передачи Эллиотта забил второй гол своей команды. На 69-й минуте «Брайтон» вновь отыгрался благодаря голу вингера Каору Митомы. На 85-й минуте полузащитник хозяев Джек Хиншелвуд принёс своей команде победу.

«Ливерпуль» досрочно оформил чемпионство в английской Премьер-лиге. После 37 встреч команда располагается на первом месте с 83 очками. В активе «Брайтона» 58 набранных очков. Подопечные Фабиана Хюрцелера поднялись на восьмую строчку.