Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 19 мая

В понедельник, 19 мая, в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 прошёл один матч в рамках 37-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результат матча чемпионата Англии 19 мая:

«Брайтон» — «Ливерпуль» — 3:2.

Досрочное чемпионство в АПЛ оформил «Ливерпуль». После 37 встреч у команды 83 набранных очка. «Арсенал» занимает второе место с 71 очком в 37 матчах. Тройку лидеров замыкает «Ньюкасл Юнайтед». Чёрно-белые набрали 66 очков в 37 встречах. Замыкают турнирную таблицу «Саутгемптон» (12 очков), «Ипсвич Таун» (22) и «Лестер Сити» (25). Все три команды лишились теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ.