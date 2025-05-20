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Гарет Бэйл станет футбольным экспертом на ТВ

Гарет Бэйл станет футбольным экспертом на ТВ
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Бывший футболист «Тоттенхэма», мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл станет футбольным экспертом на телевидении. Об этом сообщает официальный аккаунт Football on TNT Sports в соцсети X.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экс-игрок «шпор» отработает в этой роли на финальном матче Лиги Европы 21 мая, в котором лондонцы встретятся с «Манчестер Юнайтед». В команде телеведущих также будут Рио Фердинанд, Гленн Ходдл, Робби Сэвидж и Пол Скоулз.

Ранее Бэйл уже работал в этой роли на TNT Sports во время встречи Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0).

Валлиец выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год и с 2020 по 2021 год.

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