Гарет Бэйл станет футбольным экспертом на ТВ

Бывший футболист «Тоттенхэма», мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл станет футбольным экспертом на телевидении. Об этом сообщает официальный аккаунт Football on TNT Sports в соцсети X.

Экс-игрок «шпор» отработает в этой роли на финальном матче Лиги Европы 21 мая, в котором лондонцы встретятся с «Манчестер Юнайтед». В команде телеведущих также будут Рио Фердинанд, Гленн Ходдл, Робби Сэвидж и Пол Скоулз.

Ранее Бэйл уже работал в этой роли на TNT Sports во время встречи Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0).

Валлиец выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год и с 2020 по 2021 год.