Гарет Бэйл станет футбольным экспертом на ТВ
Поделиться
Бывший футболист «Тоттенхэма», мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл станет футбольным экспертом на телевидении. Об этом сообщает официальный аккаунт Football on TNT Sports в соцсети X.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экс-игрок «шпор» отработает в этой роли на финальном матче Лиги Европы 21 мая, в котором лондонцы встретятся с «Манчестер Юнайтед». В команде телеведущих также будут Рио Фердинанд, Гленн Ходдл, Робби Сэвидж и Пол Скоулз.
Ранее Бэйл уже работал в этой роли на TNT Sports во время встречи Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0).
Валлиец выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год и с 2020 по 2021 год.
Комментарии
- 20 мая 2025
-
00:49
-
00:46
-
00:17
-
00:14
- 19 мая 2025
-
23:57
-
23:42
-
23:35
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:10
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:48
-
22:35
-
22:33
-
22:28
-
22:14
-
21:59
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:20
-
21:01
-
21:01
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:44
-
20:42
-
20:31
-
20:30